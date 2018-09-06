Силуанов предложил привлечь россиян к финансовым инвестициям
Население России необходимо привлечь к финансовым инвестициям.
«Наша задача сейчас — создать внутреннего финансового инвестора из населения. Создать новые возможности для вложений населения в инвестиционные инструменты, с одной стороны, и создать денежное обеспечение на период пенсий, то есть индивидуальный пенсионный капитал», — цитирует RNS вице-премьера РФ, министра финансов Антона Силуанова.
Вице-премьер отметил, что индивидуальный пенсионный капитал выполняет обе поставленные цели.ОбществоВласть
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