Даниэле Баньоли: «Мы должны больше работать над подачей»

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал итог стартового матча против казахстанского «Атырау» (3:2) на Мемориале Платонова пресс-службе уфимского волейбольного клуба:

— Нашей команде нужно играть, и мы должны больше работать над подачей. Над уверенностью при подачах. Мы сделали 31 ошибку — это очень много. Когда игра идет два часа и больше — это очень хорошая тренировка. Наша задача — проводить одну игру в день, чтобы все волейболисты поиграли, каждый получает шанс, — сказал наставник башкирской команды.

6 сентября «Урал» сыграет с «Новой» на Мемориале Платонова.