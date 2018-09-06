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Даниэле Баньоли: «Мы должны больше работать над подачей»

13:56, 06.09.2018
Даниэле Баньоли: «Мы должны больше работать над подачей»
Фото: volleyufa.ru

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал итог стартового матча против казахстанского «Атырау» (3:2) на Мемориале Платонова пресс-службе уфимского волейбольного клуба:

— Нашей команде нужно играть, и мы должны больше работать над подачей. Над уверенностью при подачах. Мы сделали 31 ошибку — это очень много. Когда игра идет два часа и больше — это очень хорошая тренировка. Наша задача — проводить одну игру в день, чтобы все волейболисты поиграли, каждый получает шанс, — сказал наставник башкирской команды.

6 сентября «Урал» сыграет с «Новой» на Мемориале Платонова.

СпортВолейбол Башкортостан
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