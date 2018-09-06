Майский указ на 95% профинансируют из федерального бюджета

Федеральный бюджет возьмет на себя 95% расходов для выполнения нового майского указа.



«Ресурсное обеспечение сконцентрировано на уровне федерального бюджета. И очень важно быстрее довести до наших коллег объемы ресурсного обеспечения», — цитирует РБК первого замминистра финансов Леонида Горнина.

Отмечается, что до 2024 года Минфин будет предлагать софинансирование всех национальных и федеральных проектов из соответствующего указа на более комфортных условиях.



Напомним, майский указ президента Владимира Путина, по оценке властей, обойдется в 8 трлн рублей дополнительных расходов в следующие шесть лет.