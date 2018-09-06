Шамиль Газизов: «Абсолютно поддерживаю введение системы VAR в РПЛ»

Фото: Дмитрий Слезин

Система видеопомощи арбитрам (VAR) может значительно повысить уровень чемпионата России по футболу на европейской арене, сказал ТАСС генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов.

— Абсолютно поддерживаю введение системы VAR в Российской премьер-лиге, это может придать не только дополнительный стимул в работе арбитрам, но и значительно повысить уровень чемпионата России по футболу, — сказал Газизов. — Конечно, введение данной системы требует увеличение штата, обучение персонала, но нужно понимать, что в первую очередь это шаг вперед. Мнение о том, что эта система убивает футбол — это своеобразный абсурд, ведь в первую очередь данная система направлена на помощь судьям, а не клубам, как привыкли думать многие.

Считаю, что в ближайшем будущем нужно внести наличие системы VAR в параметры сертификации стадиона для Российской премьер-лиги. Это будет прекрасным дополнением к тем же характеристикам безопасности, инфраструктуры стадиона, посещаемости. Я не говорю, что это нужно сегодня или завтра, но, когда мы к этому придем, это будет правильно, — считает гендиректор «Уфы».

