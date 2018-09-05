Аяз Шабутдинов продал Coffee Like за 200 миллионов рублей

Предприниматель Аяз Шабутдинов продал компанию Coffee Like за 200 млн рублей. О сделке бизнесмен рассказал накануне.

Покупатель сети кофеен пока не раскрывается, сообщает «Секрет фирмы». При этом Шабутдинов продал сеть 6 дней назад.

Решение о продаже было принято в начале года, покупателя искали целенаправленно, подготовив аудит и участвуя в переговорах с несколькими претендентами.

Отмечается, что в России в настоящее время открыто 408 кофе-баров.