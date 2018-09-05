Минфин закупит рекордный объем валюты у Центробанка

Министерство финансов России увеличит объемы закупок иностранной валюты по бюджетному правилу — до 427 млрд рублей.



Ежедневный объем закупок с 7 сентября по 4 октября составит 21,3 млрд рублей и побьет рекорд с начала работы бюджетного правила в феврале 2017 года. Прошлый максимум был установлен в июле и составил 383 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.



Отмечается, что сумма сформировалась из-за получения сверхдоходов от продажи нефти в размере 391,4 млрд рублей и с учетом доходов в размере 35,4 млрд рублей, которые Минфин получил сверх прогноза на август.

Ранее Банк России приостановил закупку валюты до конца сентября и увеличил закупки золота.