Александр Гулявцев: «Обидно пропускать за 27 секунд и проиграть в овертайме»

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев дал оценку действий своих подопечных в проигранном в овертайме матче уфимскому «Салавату Юлаеву» — 4:5:

— Получился хороший матч. Было много голов. Свою команду я не могу упрекнуть. Ребята молодцы, сыграли сердцем. Обидно пропускать за 27 секунд, а потом еще и проиграть в овертайме. С такой командой, как «Салават», нельзя удаляться. У них есть исполнители, которые могут решить эпизод. В прошлом матче с «Динамо» они хорошо сыграли в большинстве, забросили дважды. Считаю, что мы завоевали очко. Хочу поблагодарить команду и болельщиков, — сказал наставник «сталеваров».





