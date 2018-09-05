Уголовное дело на экс-руководителя исполкома Тукаевского района прекращено

Следственные органы прекратили уголовное преследование в отношении экс-руководителя исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева. Причиной стало полное признание вины и раскаяние.

Его подозревали в злоупотреблении полномочиями по эпизоду, связанному с юристом ГК «Еврогрупп» Альбертом Халиуллиным и бизнесменом Айратом Марданшиным. Он, по данным следствия, передал земли из лесного фонда в аренду на 49 лет. Об этом сообщает Chelny-biz.ru со ссылкой на следователя из Набережных Челнов Станислава Хораськина.

Напомним, Халиуллина с Марданшиным обвиняют в мошенническом отчуждении 3,4 га в Боровецком лесу. На старте следствия оба отрицали вину.