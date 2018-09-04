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В МЧС Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

21:02, 04.09.2018

В главке МЧС по РБ объявили штормовое предупреждение. Ночью и утром с 5 по 7 сентября в Башкирии ожидаются заморозки.

Местами по республике заморозки в воздухе и на поверхности почвы составят от 0°С до -2°С, говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, ожидается туман. На отдельных участках дорог видимость снизится до 200—500 м.

Из-за резкого похолодания на почве возможна гибель сельхозкультур. В МЧС рекомендовали укрыть растения. Также спасатели дали рекомендации по обращению с обогревателями и печами.

Общество Башкортостан
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