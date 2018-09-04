Итоги дня: повышение ключевой ставки, Минниханов в топ-3 глав регионов и продажа российского бизнеса

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 5 сентября.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на ближайшем заседании уровень ключевой ставки может сохраниться. При этом появились факторы в пользу ее повышения.

Президент Татарстана Рустам Минниханов вошел в топ-3 самых влиятельных глав субъектов России. Минниханов занял третью строчку, уступив Сергею Собянину (Москва) и Рамзану Кадырову (Чечня).



Опрос показал, что более 80% крупных бизнесменов в России готовы продать часть активов. Вместе с тем только 32% инвесторов не боятся вложиться в новые проекты.



Компания «Натали Турс» остановила туроператорскую деятельность. Причиной стали меры Ростуризма, который исключил сведения о компаниях, работающих под брендом «Натали Турс», из федерального реестра туроператоров.

СМИ сообщили, что некоторые банкоматы перестали принимать пятитысячные купюры. Производитель банкоматов — компания NCR — заявила, что к этому привел массовый вброс фальшивых купюр. В Госдуме информацию назвали фейковой.