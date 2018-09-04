Титов призвал Мутко принять меры по проблемным недостроям

Бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов направил вице-премьеру Виталию Мутко письмо с призывом принять меры для решения проблемы с незавершенными объектами жилищного строительства.

Новая редакция федерального закона с 1 сентября обязывает застройщика финансировать объекты долевого строительства исключительно целевым образом через спецсчета и запрещает использовать средства компании на иные цели. Это влечет приостановление работы строительной организации по всем объектам, включая собственные объекты строительства.



«Фактически с 1 сентября 2018 года строительство проблемных объектов незавершенного жилищного строительства остановлено. Возможно нарастание социального напряжения среди и без того неоднократно пострадавших участников долевого строительства», — цитирует РИА «Новости» Титова.

По словам Титова, по итогам I полугодия 2018 года в России насчитывалось 880 проблемных объектов и более 90 тыс. заключенных договоров долевого участия. Более 200 тыс. человек внесены в федеральный и региональные реестры пострадавших дольщиков.



Ранее уже сообщалось, что строительство домов для обманутых дольщиков может быть остановлено из-за обновленного закона о долевом строительстве. Он усложнил финансирование таких строек.