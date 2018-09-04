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Стинг в ноябре даст четыре концерта в России

08:53, 04.09.2018
Стинг в ноябре даст четыре концерта в России
Фото: commons.wikimedia.org / Yancho_Sabev

Британский музыкант и певец Стинг в ноябре приедет в Россию. Здесь он даст четыре концерта.

Турне откроется 5 ноября в Екатеринбурге, 7 ноября британский певец отправится в Казань и 9 ноября — в Санкт-Петербург. Вместе со Стингом на сцену выйдет американский регги-исполнитель ямайского происхождения Шегги, сообщает «Говорит Москва».

Приедет Стинг с альбомом «44/876», а также с хитами Every Breath You Take, Englishman In New York и, конечно, тем самым — Message In A Bottle.

ОбществоКультура Татарстан
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