Стинг в ноябре даст четыре концерта в России

Британский музыкант и певец Стинг в ноябре приедет в Россию. Здесь он даст четыре концерта.

Турне откроется 5 ноября в Екатеринбурге, 7 ноября британский певец отправится в Казань и 9 ноября — в Санкт-Петербург. Вместе со Стингом на сцену выйдет американский регги-исполнитель ямайского происхождения Шегги, сообщает «Говорит Москва».

Приедет Стинг с альбомом «44/876», а также с хитами Every Breath You Take, Englishman In New York и, конечно, тем самым — Message In A Bottle.