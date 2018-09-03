Итоги дня: отставки в парламенте РФ, $120 млрд инвестиций в экономику и продление санкций

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 3 сентября.

Политологи заявили, что спикеры Совета федерации Валентина Матвиенко и Государственной Думы Вячеслав Володин могут уйти в отставку после Единого дня голосования 9 сентября. При этом место Матвиенко может занять глава Минобороны Сергей Шойгу или вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. Володину политологи прочат место полпреда в ПФО.

СМИ сообщили, что Кремль отложил планы повышать налоги на бизнес после жалоб олигархов и теперь стимулирует их потратить $120 миллиардов на инвестиции. Отмечается, что у властей не остается другого выбора из-за того, что западные санкции ограничили доступ иностранного капитала и технологий в Россию.

К слову, постоянные представители Евросоюза согласовали продление индивидуальных санкций против России за две недели до формального истечения срока их действия.

Тем временем президент Татарстана Рустам Минниханов поднялся на 11 строчек в рейтинге 100 ведущих политиков России по итогам августа 2018 года. Влияние президента увеличилось из-за привлечения в регион почти 11 млрд рублей федеральных дотаций на оздоровление Волги.



На деловом понедельнике власти Казани отчитались о строительстве в городе очистных сооружений. Избавить казанцев от «ароматов» власти пообещали уже в октябре этого города, когда установки очистки воздуха запустят на проектную мощность. В то же время ввести канализационную систему «Заречная» планируется не раньше 2019 года.

