Шамиль Газизов: «Команда должна выйти из этого состояния вместе с Томаровым»

Накануне «Уфа» проиграла четвертый матч подряд в чемпионате РПЛ и с 4 очками находится в зоне переходных матчей. Напомним, что «горожане» не смогли пройти «Глазго Рейнджерс», чтобы попасть в групповой этап Лиги Европы.

Генеральный директор ФК «Уфа» высказался «Р-Спорту» в поддержку главного тренера «горожан» Сергея Томарова.



«В таком выступлении есть совокупность некоторых моментов, в которые мы попали. И это включает выступление в Лиге Европы. Мы будем делать выводы. Хорошо, что сейчас пауза в чемпионате, она будет нам очень на пользу. Хотелось бы лучший результат, но сегодня на что мы достойны, мы там и находимся. Но ничего критичного нет. Я уверен, что мы сделаем выводы, и команда будет показывать хороший футбол. Мы двигаемся вместе с нашим тренером, команда должна выйти из этого состояния вместе с Томаровым. Просто сыграть 12 игр за 33 дня для нас это очень много. Я не вижу больших тренерских ошибок», — сказал Газизов.