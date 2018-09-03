Игорь Ледяхов подал в отставку с тренерского мостика «Ахмата»

Накануне «Ахмат» в Грозном обыграл ФК «Уфа» в рамках 6-го тура чемпионата РПЛ — 2:1. Однако после победной встречи пост главного тренера победителей покинул Игорь Ледяхов. Президент клуба из Грозного Магомед Даудов прокомментировал это решение:



— Почти пять лет, с небольшим перерывом, Игорь Анатольевич трудился в клубе в должности старшего тренера, исполняющего обязанности главного тренера, затем и главного тренера. Сам факт совместной работы на протяжении долгого периода времени говорит о том, что в клубе ценили деловые, профессиональные и человеческие качества Ледяхова. В то же время в определенный период наступает момент, когда стороны прекращают сотрудничество. Это случается по разным причинам, будь то окончание трудового соглашения, в связи с заявлением тренера об отставке, в связи с неудовлетворительным результатами и по другим причинам. От имени болельщиков клуба и себя лично благодарю Игоря Анатольевича за работу в клубе, желаю ему удачи в профессиональной карьере и всего самого хорошего. Исполнять обязанности главного тренера будет Руслан Идигов, — пояснил Даудов.