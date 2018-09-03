Нападающий «СЮ» Кадейкин: «Мы верили, что можем вытащить игру»

Нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин, пополнивший перед сезоном состав «юлаевцев», рассказал о первом матче его новой команды:



— Мы не ожидали легкой игры. Еще когда появился календарь, стало понятно, что у нас будет непростой старт в чемпионате. Ни у кого не было иллюзий, что нам будет просто.

Мы верили, что можем вытащить игру, ведь мы ни в чем не уступали сопернику. Атмосфера была не удручающая, все были на взводе, и у всех было чувство несправедливости, ведь играем на равных, а счет 0:2. Поэтому на 3-й период выходили воодушевленными, хотели выиграть. Такие игры окрыляют, придают уверенности друг в друге.

Напомним, «Салават Юлаев» выиграл у «Динамо» в Москве в овертайме 3:2.





