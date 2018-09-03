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Наставник «Динамо» Владимир Воробьев: «Играть нужно до конца»

08:52, 03.09.2018

Главный тренер ХК «Динамо» Владимир Воробьев подвел итог встрече, в которой его подопечные уступили на домашней площадке уфимскому «Салавату Юлаеву». «Динамовцы», ведя после двух периодов со счетом 2:0, проиграли в овертайме 2:3.

— Робко начали, не все были в игре, потом дотерпели, забили хорошие голы, но затем были ненужные удаления. Играть нужно до конца. Виталий Меньшиков готовится к матчу с «Авангардом». В «Мегаспорте» тренировались несколько дней, лед становится все лучше и лучше, думаю со временем все будет нормально, — сказал наставник московского клуба.

СпортХоккей Башкортостан
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