СКР предложил привлекать к уголовной ответственности за содействие наркоманам

Следственный комитет России (СКР) предложил привлекать к уголовной ответственности тех лиц, которые делают инъекции наркоманам или предоставляют помещение под притон. Об этом сообщил представитель управления процессуального контроля ведомства Павел Зенкович.



Для этого СКР намерен дополнить статью 230 уголовного кодекса о склонении к употреблению наркотиков термином «содействие».



«Целесообразно было бы внести изменения в статью, чтобы помимо склонения было слово „содействие“. Сюда уже попадут лица, которые предоставляют квартиры для употребления наркотических средств, так называемые „кольщики“, которые сами ставят инъекции, лица, которые приносят наркотик по просьбе покупателей — чьи действия мы сейчас не можем квалифицировать как склонение» — цитирует Зенковича «РИА Новости».



Представитель СКР добавил, что сейчас предложения не оформлены в готовый законопроект и «об этом говорить пока рано».

Отметим, что согласно опросу ВЦИОМ, более 90% россиян выступили против свободной продажи наркотиков в стране.