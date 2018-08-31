Сергей Томаров: «Мы все равно молодцы. Мы прошли сложнейший путь»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров рассказал о своих ощущениях после дебюта в Лиге Европы:



— Несмотря на результат в противостоянии с «Рейнджерс», мы все равно молодцы. Мы прошли сложнейший путь, — сказал Томаров на послематчевой пресс-конференции. — После матча я поговорил с ребятами и признался, что присутствует разочарование: не игрой, не самоотдачей, а именно результатом. Все было близко. Тем не менее я их поблагодарил и попросил сосредоточиться на матчах чемпионата России, потому что нас ждут непростые соперники. Надо набирать очки, и я надеюсь, что мы будем бороться и в следующем году за выход в зону еврокубков. Мы это почувствовали и это непередаваемые ощущения!

Напомним, накануне «Уфа» сыграла вничью с «Глазго Рейнждерс» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы — 2018 (1:1) и не попала в групповой этап турнира, уступив шотландцам с общим счетом 1:2.

