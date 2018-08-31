Экс-уфимец Кехинде Фатай стал минским «динамовцем»

Бывший нападающий ФК «Уфа» Кехинде Фатай стал игроком «Динамо» из Минска, сообщает пресс-служба белорусской команды.



В минском «Динамо» нападающий будет выступать под 7-м номером.

Фатай играл в румынской «Астре» и бельгийском «Брюгге».

В 2015 году Фатаи перебрался в «Спарту», в составе которой также выступал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА и дошел до четвертьфинала.

Спустя год нигериец подписал контракт с «Уфой», где выступал вплоть до лета текущего года. Летом 2018-го Кехинде в составе российской команды успел принять участие в пяти матчах.





