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Стивен Джеррард: «Мечта — сделать «Рейнджерс» успешной командой»

08:48, 31.08.2018

На послематчевой пресс-конференции наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что этот матч один — из важных в его тренерской карьере. Напомним, «Уфа» проиграла команде Джеррарда с общим счетом 1:2.

— Это определенно большое достижение в моей недолгой карьере. Атмосфера на стадионе сегодня была великолепна. Каждый раз, когда приезжаю в Россию, меня тепло встречают. Но хотелось бы насладиться красотами, а не беспокоиться о счете, — сказал Джеррард.

— Ваша главная мечта в жизни?

— На данный момент — сделать «Рейнджерс» успешной командой.

— Сейчас идет жеребьевка ЛЧ, кого хотели бы в соперники родному «Ливерпулю»?

— На данный момент они сильны, у них хороший тренер, я желаю им удачи, но моя жизнь сейчас касается «Рейнджерс». СпортФутбол Башкортостан
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