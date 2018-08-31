Стивен Джеррард: «Мечта — сделать «Рейнджерс» успешной командой»
На послематчевой пресс-конференции наставник «Рейнджерс» Стивен Джеррард признался, что этот матч один — из важных в его тренерской карьере. Напомним, «Уфа» проиграла команде Джеррарда с общим счетом 1:2.
— Это определенно большое достижение в моей недолгой карьере. Атмосфера на стадионе сегодня была великолепна. Каждый раз, когда приезжаю в Россию, меня тепло встречают. Но хотелось бы насладиться красотами, а не беспокоиться о счете, — сказал Джеррард.
— Ваша главная мечта в жизни?
— На данный момент — сделать «Рейнджерс» успешной командой.
— Сейчас идет жеребьевка ЛЧ, кого хотели бы в соперники родному «Ливерпулю»?— На данный момент они сильны, у них хороший тренер, я желаю им удачи, но моя жизнь сейчас касается «Рейнджерс». СпортФутбол Башкортостан
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