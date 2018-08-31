Хоккейный клуб «Лада» приобрел четырех и расстался с пятью игроками

Хоккейный клуб «Лада» произвел обмен с ЦСК ВВС. Нападающий Алексей Сыромятников отправляется в Самару в обмен на денежную компенсацию, сообщает пресс-служба «автозаводцев».



Полноценные контракты после просмотра подписаны на 2 года с защитниками Даниилом Хариновым и Глебом Пьяновым, а также с нападающим Иваном Агалаковым.



Прекращено действие пробных контрактов с защитниками Даниилом Галеевым и Константином Болговым, а также нападающими Даниилом Глухаревым, Ярославом Сергиевским и Ильей Терехиным.

«Тольяттинский клуб благодарит хоккеистов за работу и желает им успешного продолжения спортивной карьеры в других командах», — говорится в сообщении.