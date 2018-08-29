Итоги дня: Путин о пенсионной реформе, арест Залялова и пожар на заводе в Казани

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее интересных и важных новостей за сегодня, 29 августа.

Сегодняшнее утро началось с сообщений очевидцев о черном дыме над Казанью. В пресс-службе МЧС РФ по РТ заявили «Реальному времени», что причиной является плановый поджог мусора на Казанском пороховом заводе. Однако, как позже выяснилось, загорелось кожевенное производство рядом с уксусным заводом. Позже в министерстве уточнили, что горело оборудование в помещении цеха на втором этаже на площади 8 кв. метров.

Продолжая тему региональных новостей, необходимо сказать о сегодняшнем прибытии министра энергетики России Александра Новака в Казань с рабочим визитом. В рамках деловой поездки он встретился с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.

В целом у главы республики был очень активный день. Он, помимо прочего, успел вручить 56 татарстанцам государственные награды Российской Федерации и Республики Татарстан. Церемония состоялась в зале приемов Пушечного двора в казанском Кремле.

Также он отменил режим чрезвычайной ситуации из-за засухи, введенный 3 августа в 17 районах Татарстана. Режим ЧС отменен в Азнакаевском, Актанышском, Алькеевском и других районах.

36-летнего экс-начальника БОП МВД по РТ Ильнара Залялова Советский райсуд Казани сегодня отправил под арест по ходатайству Следкома. В суде подозреваемый в получении взятки в 500 тысяч рублей заявлял, что денег не брал и честно служил 20 лет. Если решение суда вступит в силу, в СИЗО подполковник полиции в отставке пробудет минимум до 27 октября.

Ну а самой главной новостью дня стало выступление президента РФ Владимира Путина о пенсионной реформе. Он предложил «смягчить» ее и повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет. Также президент рекомендовал на 3 года снизить стаж для досрочного выхода на пенсию. «Реальное время» вело прямую трансляцию с телеобращения. Отмечается, что предложения Путина будут включены в поправки к закону и внесены в Госдуму. При этом они обойдутся бюджету в 500 миллиардов рублей.