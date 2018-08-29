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Место Матвиенко в Совфеде РФ могут занять Шойгу или Турчак — СМИ

17:34, 29.08.2018
Место Матвиенко в Совфеде РФ могут занять Шойгу или Турчак — СМИ
Фото: kremlin.ru

Валентина Матвиенко вскоре может покинуть пост спикера Совета Федерации РФ из-за возраста.

Предполагается, что ее место могут занять вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак или министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает «Знак» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента страны.

По мнению экспертов, назначение нового спикера может стать трамплином для прыжка в Кремль.

Напомним, Матвиенко сама в июне прогнозировала новую волну увольнений в 2018 году.

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