Место Матвиенко в Совфеде РФ могут занять Шойгу или Турчак — СМИ

Валентина Матвиенко вскоре может покинуть пост спикера Совета Федерации РФ из-за возраста.

Предполагается, что ее место могут занять вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак или министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает «Знак» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента страны.

По мнению экспертов, назначение нового спикера может стать трамплином для прыжка в Кремль.

Напомним, Матвиенко сама в июне прогнозировала новую волну увольнений в 2018 году.