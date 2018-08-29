Игроки ВК «Урал» побегут на Уфимском международном марафоне

Волейбольный клуб «Урал» в полном составе примет участие в IV Уфимском международном марафоне. Команда Даниэле Баньоли пробежит дистанцию в 3 километра, сообщает пресс-служба уфимской команды.



Спортивное мероприятие состоится 2 сентября 2018 года. По прогнозам организаторов, в нем примут участие около 4 000 спортсменов из 15 стран и 200 городов.

Первый Уфимский международный марафон прошел 27 сентября 2015 года. В нем приняли участие несколько тысяч человек из Уфы, Екатеринбурга, Казани, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга, а также из Китая, Украины, Белоруссии, США.

Программа марафона предусматривает несколько дистанций — 3, 10, 21,1 и 42,2 км, эстафета 4 по 10 км и заезд спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.





