Дмитрий Кириченко: «В Шотландии не привыкли играть на искусственных газонах»

Тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс».

«Мы понимаем, что в ответной игре нам нужно забивать. Будем выходить на поле с этим настроем и надеемся, нам это удастся.

Что касается синтетического покрытия нашего стадиона — конечно, хотелось бы, чтобы это хоть немного помогло нам. В Шотландии не привыкли играть на таких газонах, но не стоит ожидать, что это будет решающим фактором», — сказал Кириченко «Известиям».



Поединок между «Уфой» и «Рейнджерс» начнется 30 августа в 17.00 мск.

