Азер Алиев покинул ФК «Крылья Советов»

По обоюдному согласию сторон команду покинул полузащитник Азер Алиев, который выступал за «Крылья Советов» с прошлого сезона, сообщает пресс-служба самарского футбольного клуба.

За самарцев Алиев провел 40 матчей в первенстве Футбольной национальной лиги и Кубке России, в которых отметился пятью забитыми мячами. В этом сезоне Азер Алиев появлялся на поле однажды, выйдя на замену в игре против «Ростова».

«Футбольный клуб «Крылья Советов» благодарит Азера Алиева за выступление в нашем клубе и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении.