В Перми выставлен на продажу ночной клуб М5

Фото: «Реальное время» / Дмитрий Овчинников

В Перми ночной клуб М5 выставлен на продажу. Соответствующее объявление размещено на сайте «Бизнес-зона».

Площадь клуба составляет 746,4 кв. м и включает в себя холл, кассу, два гардероба на 850 мест. Помещение находится в аренде. В заведении есть бар, VIP-зоны, гримерная для артистов, сцена, большой танцпол, кухня, а также светомузыкальное и инженерное оборудование.

Причина продажи клуба — переезд хозяина в другой город. По словам владельца заведения, он готов передать бизнес вместе с субарендаторами, договорами с артистами и клиентской базой. На данный момент концерты и вечеринки в М5 расписаны до конца года. Стоимость продажи клуба не называется, передает Business Class.

Добавим, площадка ночного клуба М5 — это первое место в городе, которое было спроектировано и построено как ночной клуб. С 2004 года здесь располагался клуб Bionica, затем в заведении открылся клуб Pirogi, после — клуб Bolid.

Напомним, здание «Горного хрусталя» в Перми подешевело на 124 млн рублей.