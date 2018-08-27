Итоги дня: снижение курса евро и доллара, санкции США и открытие «Дубравной»

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодня, 27 августа.

Главной новостью дня стало снижение Центробанком России официального курса доллара и евро к рублю. Евро снизился на 18,03 коп. — до 78,2269 руб., курс доллара уменьшился на 39,48 коп. — до 67,3963 руб.

Отметим, что одной из причин резкого падения рубля стали новые санкции США, которые сегодня, кстати, вступили в силу. Помимо прочих ограничительных мер Москве будет отказано в «кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке».

Кроме того, правительство РФ решило повысить акцизы на бензин и дизельное топливо. С 1 января акцизы будут повышены в тех объемах, которые планировались в июле: на бензин — на 3,7 тыс. рублей на тонну (до 11,892 руб. за тонну) и на дизтопливо — на 2,7 тыс. рублей (до 8,258 тыс. рублей). Однако резкого скачка цен на бензин не предполагается.

Ну а важнейшей новостью регионального масштаба стало известие об открытии станции метро «Дубравная» в четверг, 30 августа. На торжественном мероприятии будет присутствовать президент Татарстана Рустам Минниханов.

В то же время школьников конец августа не порадовал: в Министерство образования и науки Татарстана поступило много жалоб от родителей бывших девятиклассников. В погоне за результатами, школы РТ начали массово отказываться принимать учеников в 10 класс.