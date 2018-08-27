Соперники «Зенита» и «Уфы» по Лиге Европы потеряли очки в своих чемпионатах

Накануне два российских участника Лиги Европы, рвущиеся в групповой этап, сыграли в Уфе очный поединок. Более титулованный и амбициозный питерский «Зенит» оказался сильнее — 2:0.



Тем временем соперник «Зенита» по раунду плей-офф Лиги Европы «Мольде» на своем поле проиграл «Ранхейму» (2:3) в матче 20-го тура чемпионата Норвегии.

А «Глазго Рейнджерс», с которым «Уфе» играть домашнюю встречу после поражения в гостях 0:1, играл в гостях у «Мазервелла». Игра оказалась сверхрезультативной — 3:3. Причем, «Рейнджерс» упустил победу в компенсированное время.

Ответные встречи «Уфы» и «Зенита» пройдут 30 августа.

