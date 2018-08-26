«Уфа» против лидера «Зенита» сыграет в красной форме

Определилась игровая форма команд «Уфы» и питерского «Зенита», в которой они сегодня, 26 августа, выйдут на поле стадиона «Нефтяник» в матче 5-го тура Российской Премьер-лиги.



Уфимцы сыграют в красной форме (вратарь — в салатовой), футболисты из Санкт-Петербурга выйдут в форме белого цвета (вратарь — в черной).

Матч начнется в 16.30 мск.

На 26 августа «Зенит» имеет стопроцентный результат, одержав четыре победы. Уфимцы имеют два поражения от «Краснодара» (0:1) и московского «Динамо» (0:3), победу над «Анжи» (3:0), а также ничью (0:0) на старте турнира против действующего чемпиона — московского «Локомотива».

