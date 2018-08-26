Избирком повторно зарегистрировал экс-мэра Ижевска кандидатом в депутаты
Октябрьская территориальная избирательная комиссия Ижевска повторно зарегистрировала бывшего главу Ижевска Юрия Тюрина кандидатом в депутаты городской думы. Он баллотируется по Колтоминскому одномандатному округу №10. Такое решение было принято на заседании сегодня.
По решению Октябрьского районного суда и Верховного суда Удмуртии ранее регистрация Тюрина был отменена, и ТИК должен был заново рассмотреть вопрос о регистрации, так как ряд подписей избирателей комиссия не должна была учитывать при подсчете.
На сегодняшнем заседании было объявлено, что недействительными после нового заседания рабочей группы были признаны 11 подписей избирателей, 112 — действительными, что является минимально необходимым числом для регистрации кандидата. Все подписи дополнительно сверили с регистром избирателей в системе ГАС «Выборы».
Однако член комиссии с правом совещательного голоса Сергей Антонов просил отложить заседание, так как, по его мнению, в изготовленном определении суда есть неточность.
Оснований для переноса рассмотрения этого вопроса в ТИК не увидели. В результате члены комиссии единогласно поддержали регистрацию Юрия Тюрина в качестве кандидата в депутаты. Сам Тюрин присутствовал на заседании комиссии.
Напомним, 9 сентября в пяти округах Ижевска состоятся дополнительные выборы депутатов городской думы. Юрий Тюрин покинул пост главы города в мае 2018 года.Общество Удмуртия
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