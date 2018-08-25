Ученые нашли у человека новый «микроорган»

Ученые из австралийского Института медицинских исследований Гарвана обнаружили новый «микроорган», ответственный за ответ иммунной системы на повторное заражение организма уже известной ему инфекцией.



Структуру назвали «субкапсулярным пролиферативным очагом», передает РИА «Новости». Специалисты обнаружили ее над лимфатическим узлом у мышей с помощью двухфотонного лазерного микроскопа, позволившего получить трехмерное изображение ткани.

Отмечается, что позже такой же «микроорган» нашли и в человеческом организме. В нем исследователи зафиксировали скопление B-клеток памяти, которые помогают иммунной системе «запоминать» и обезвреживать инфекции.

Ранее ученые назвали самым вредным продуктом кокосовое масло.

