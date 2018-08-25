«Горзеленхоз» займется реконструкцией парка «Кашкадан» в Уфе за 106 млн рублей

Мэрия Уфы определила победителя тендера на капремонт парка «Кашкадан». Им стало МУП «Горзеленхоз», предложившее выполнить работу за 106 млн рублей.

Предпоследнее предложение по цене поступило от ООО «Группа компаний «Прогрес». Компания готова была отремонтировать парк за 107 млн рублей, следует из сообщения, опубликованного на портале госзакупок.

Напомним, что по проекту работы должны быть завершены уже к 15 ноября этого года. Согласно техзаданию, за это время в парке должно быть проведено благоустройство и озеленение. Подрядчик должен успеть починить системы связи и электроснабжения. Также должны быть установлены новые детские площадки и отремонтированы трибуны и павильоны.

За благоустройство парка «Кашкадан» проголосовали большинство уфимцев.