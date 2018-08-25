Полиция Удмуртии задержала находившегося в федеральном розыске мужчину
Полиция Удмуртии задержала 40-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Он попал в руки автопатруля ДПС в Ижевске.
Ранее судимый мужчина подозревается в причастности к похищению человека в Москве, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Суд арестовал подозреваемого. Полиция республики рассчитывает в ближайшее время передать его коллегам из Москвы.Происшествия Удмуртия
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