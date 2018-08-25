Полиция Удмуртии задержала находившегося в федеральном розыске мужчину

Полиция Удмуртии задержала 40-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Он попал в руки автопатруля ДПС в Ижевске.

Ранее судимый мужчина подозревается в причастности к похищению человека в Москве, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Суд арестовал подозреваемого. Полиция республики рассчитывает в ближайшее время передать его коллегам из Москвы.