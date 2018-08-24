Шамиль Газизов: «Наши игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поделился впечатлениями от матча раунда плей-офф Лиги Европы, в котором российская команда в Глазго с минимальным счетом уступила шотландскому «Рейнджерс».

— Ребята молодцы, несмотря на поражение, выполнили установку, хорошо старались, но, к сожалению, пропустили гол. В этом поражении нет ничего страшного, все будет решаться в Уфе. Надеюсь, что наши болельщики нас поддержат и результат второго матча устроит абсолютно всех. Говорят, что болельщик — это 12-й игрок команды. Болельщики на «Айброкс» подтверждают это выражение в полной мере. «Уфа» сегодня испытала достаточно мощное давление, но с другой стороны — игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу, — приводит слова Газизова ТАСС.





