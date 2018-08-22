Игрок «Уфимца» Артем Исаков принял участие в международном турнире в Китае

Игрок баскетбольного клуба «Уфимец» Артем Исаков принял участие в международном турнире Jump10 в Китае, сообщает пресс-служба уфимской команды.

В составе сборной России, сформированной из игроков Суперлиги-1 и Суперлиги-2, Артем Исаков с 16 по 19 августа выступал в Шанхае на одном из главных стритбольных турниров мира. 16 команд из 12 стран боролись за призовой фонд в $200 000 ($100 000 за 1-е место). Российская сборная команда на групповом этапе обыграла Китай, но проиграла в дополнительное время США и уступила Германии, и, таким образом, не пробилась в плей-офф соревнований.

— Скучаю по ребятам, знаю, что команда уже приступила к тренировкам, — сказал Артем.— Неловко, что я тут в Китае, а парни там пашут, поэтому хочу поскорее присоединиться к ним. Jump10 понравился, организация на достойном уровне, много хороших команд, а мы, кстати, попали в самую сильную из групп. К сожалению, не удалось пробиться в плей-офф, но участие в таком масштабном турнире обязательно пригодится в предстоящем сезоне Суперлиги-2.