Сергей Томаров о «Рейнджерс»: «Будет интересная борьба за место в группе»

Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Томаров рассказал «Известиям» о своих ожиданиях от противостояния с «Рейнджерс» в раунде плей-офф Лиги Европы.



— Испытываете особые эмоции перед противостоянием со Стивеном Джеррардом на заполненном болельщиками 51-тысячном «Айброкс Парке»?

— Я не думаю об этом. Мысли сейчас немного о другом. Все-таки я никогда не отделяю себя от команды. И не разделяю соперников. Независимо от того, кто у них тренер. Да, приятно, что такой легендарный футболист, как Стивен Джеррард, один из лучших игроков в мире, будет находиться неподалеку от нас и руководить своей командой. И самое главное — этот человек, внесший колоссальный вклад в развитие мирового футбола, приедет в Уфу. Это будет невероятное событие для наших болельщиков. Только в этом смысле у меня есть особые эмоции. А в контексте личного тренерского противостояния я вообще не думаю. Будет интересная борьба двух команд за место в групповой стадии.