«Уфа» получила визы в Шотландию

Футболисты, тренерский штаб и руководство «Уфы» получили британские визы для поездки на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс». Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«Все футболисты, члены тренерского штаба, а также руководители команды „Уфа“ получили британские визы. Завтра примерно в полдень по московскому времени команда вылетает в Глазго», — сказал Газизов.

Первый матч «Уфа» сыграет в Глазго 23 августа, ответный — в Уфе 30 августа. В понедельник, 20 августа, уфимцы крупно проиграли «Динамо» в Химках 0:3 в рамках национального чемпионата.

