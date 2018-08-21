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«Крылья Советов» подписали румынского полузащитника Антона

20:46, 21.08.2018

27-летний румынский полузащитник Паул-Виорел Антон подписал контракт с «Крыльями Советов», сообщает пресс-служба футбольного клуба из Самары.

Соглашение рассчитано на три года. За самарскую команду Антон будет выступать под номером 28. В ближайшее время он будет внесен в клубную заявку на сезон 2018/2019.

Ранее хавбек выступал за румынские клубы, в том числе «Пандурий» и «Динамо» Бухарест, а также за испанский «Хетафе». В последнее время Паул-Виорел играл за махачкалинский «Анжи» и стал автором первого забитого мяча в текущем розыгрыше РПЛ.

В последней игре чемпионата РПЛ «Крылья» уступили дома чемпиону «Локомотиву» — 0:1.

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