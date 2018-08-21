Сергей Томаров: «Два мяча привезли сами себе по собственной глупости»

Сергей Томаров, главный тренер ФК «Уфа» прокомментировал первое гостевое и крупное (0:3) поражение своей команды:

– Игра разбилась на два тайма. В первом мы выглядели компактно, успевали за соперником, успевали что-то сделать у чужих ворот. Во втором тайме картина поменялась после пропущенного мяча. Мы рискнули, стали играть в четыре защитника, выпустили двух нападающих, но те люди, которые вышли на замену, мягко говоря, не усилили нашу игру. Два мяча привезли сами себе по собственной глупости.

Напомним, «горожане» проиграли московскому «Динамо» на «Арене Химки» в 4 туре чемпионата российской Премьер-лиги.