Дмитрий Хохлов: «С реализацией все было нормально»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после разгромной победы над «Уфой» (3:0) в матче 4 тура РПЛ был доволен реализацией:

— Матч смело можно разделить на две части. Первый тайм в исполнении нашей команды и второй. Первую половину мы не то, чтобы провалили, но сыграли не так, как планировали. Второй тайм в исполнении моих подопечных смотрелся получше. В завершающей стадии появились моменты, удалось забить. С реализацией все было нормально.

Есть микротравмы, повреждения небольшие. В оборонительном плане сегодняшняя игра близка к тому, что мы хотим видеть. В атаке есть над чем работать, нам еще много в чем нужно прибавлять. Будем улучшать атакующие действия на тренировках. Пока немного не то «Динамо», что мы хотим видеть.



