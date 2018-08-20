Лондонский «Арсенал» интересуется защитником «Уфы» Игорем Дивеевым

Лондонский «Арсенал» интересуется 18-летним защитником «Уфы» Игорем Дивеевым, сообщает пресс-служба «горожан» информацию британского издания Mirror.

Сообщается, что скауты «канониров» обратили внимание на россиянина во время его выступления за сборную России U20 на международном турнире COTIF-2018. Национальная команда дошла до финала, в котором уступила команде Аргентины в дополнительное время со счетом 1:2, а Дивеев отметился голом.

Дивеев является воспитанником «Уфы», он пока не выступал за основную команду в Российской премьер-лиге. В прошлом сезоне защитник провел 24 матча за молодежную команду «Уфы» в первенстве России, в которых забил три гола.