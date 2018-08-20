В ЕР предложили платить накопительные пенсии лицам предпенсионного возраста

В «Единой России» предложили платить накопительные пенсии женщинам — с 55 лет, а мужчинам — с 60 лет. С такой инициативой выступила председатель регионального координационного совета сторонников партии, председатель комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова.

«Те граждане, которые попадают под изменение пенсионной системы, накапливали эту часть пенсии. Может быть, мы рассмотрим разморозку и [вариант]дать возможность людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, чтобы они могли — с 55 лет женщины, а с 60 лет мужчины — получать эту часть пенсии» — цитирует Захарову "РИА Новости".



Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно.



19 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. В нем предлагается повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.



Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак предложил отменить пенсионные льготы для депутатов и сенаторов.