«Уфа» останется в Москве после матча с «Динамо»

Основной состав футбольного клуба «Уфа» будет готовиться к первому гостевому матчу квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» в Москве, сообщил ТАСС генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

«В связи с тем, что мы рассчитываем получить британскую визу во вторник, а также с точки зрения финансовой целесообразности, к матчу Лиги Европы против шотландского «Рейнджерс» клуб будет готовиться в Москве. Решение также связано с тем, что в среду команда должна вылететь в Глазго и возвращаться в Уфу не имеет смысла. Завтра команда получит восстановительный день, а в среду в случае успешного получения визы отправится в Глазго», — сказал Газизов.

В понедельник, 20 августа, «Уфа» сыграет с «Динамо» в завершении 4 тура чемпионата РПЛ на «Арене Химки».

