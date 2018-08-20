Александр Пашков о победе «Салавата» в Челябинске: «Предсезонные турниры мало о чем говорят»

Знаменитый советский хоккеист Александр Пашков поделился впечатлениями от победы «Салавата Юлаева» на турнире в Челябинске.

«Сразу скажу, что времена советского хоккея остались в прошлом. 30-40 лет назад по тому, как команда выглядит летом, можно было давать уверенный прогноз на ее старт в чемпионате. Но времена изменились, в последние годы победы на предсезонных турнирах мало о чем говорят.

Если говорить о «Салавате», то команда выходила в составе, близком к оптимальному, и выглядела свежо. Может быть, даже слишком свежо для данного отрезка сезона. Впрочем, чтобы в этом детально разобраться, надо внимательно смотреть тренировочный процесс, нагрузки. А такой возможности нет. Думаю, первые 5-7 матчей регулярки все покажут», — отметил Пашков.

Напомним, ранее уфимский «Салават Юлаев» стал победителем Кубка губернатора Челябинской области.