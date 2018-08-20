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Российский бизнес попросил правительство отдать муниципалитетам доходы от самозанятых

13:44, 20.08.2018
Российский бизнес попросил правительство отдать муниципалитетам доходы от самозанятых
Фото: pixabay.com

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» просит правительство поддержать идею о зачислении налога с самозанятых граждан в муниципальные бюджеты.

В письме главы организации Александра Калинина к министру финансов Антону Силуанову и главе Минэкономики Максиму Орешкину говорится, что в таком случае городские органы власти будут заинтересованы в увеличении количества самозанятых граждан на своей территории, передает ТАСС.

В обращении также отмечается, что поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства сейчас отнесены к вопросам местного значения. Однако власти муниципалитетов экономически слабо заинтересованы в развитии этого сектора экономики, так как большая часть налоговых поступлений перечисляется в федеральный и региональный бюджеты.

По оценкам «Опоры России», легализация самозанятых может принести бюджетам десятки миллиардов рублей.

Ранее Минфин РФ предложил установить налог для самозанятых на уровне 2,5— 4,5%. Еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы.

ЭкономикаБюджет
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