Российский бизнес попросил правительство отдать муниципалитетам доходы от самозанятых

Общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» просит правительство поддержать идею о зачислении налога с самозанятых граждан в муниципальные бюджеты.

В письме главы организации Александра Калинина к министру финансов Антону Силуанову и главе Минэкономики Максиму Орешкину говорится, что в таком случае городские органы власти будут заинтересованы в увеличении количества самозанятых граждан на своей территории, передает ТАСС.



В обращении также отмечается, что поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства сейчас отнесены к вопросам местного значения. Однако власти муниципалитетов экономически слабо заинтересованы в развитии этого сектора экономики, так как большая часть налоговых поступлений перечисляется в федеральный и региональный бюджеты.

По оценкам «Опоры России», легализация самозанятых может принести бюджетам десятки миллиардов рублей.



Ранее Минфин РФ предложил установить налог для самозанятых на уровне 2,5— 4,5%. Еще 1,5% от дохода пойдут на страховые взносы.

