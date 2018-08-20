В Самаре побит рекорд по количеству свадеб за один день

В Самаре побит рекорд по количеству свадеб за один день.

Как рассказали в региональном Управлении ЗАГСа, в субботу, 18 августа, было зафиксировано более 600 свадеб. Причиной ажиотажа стала красивая дата, включающая в себя три восьмерки — 18.08.2018.

Во Дворце бракосочетания зафиксировано наибольшее число свадеб с 1984 года — было заключено 67 браков, количество посетителей составило порядка 3 тысяч человек.

Напомним, ранее в Перми на свадьбе отравились 24 человека.