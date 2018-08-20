Соперник «Уфы» в Лиге Европы «Глазго Рейнджерс» одержал победу над «Килмарноком»

Соперник «Уфы» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы «Глазго Рейнджерс» одержал победу над «Килмарноком» в матче Кубка шотландской лиги. Встреча прошла накануне в Килмарноке на стадионе «Регби Парк» и завершилась со счетом 3:1 в пользу «рейнджеров».

Хет-трик в составе команды Стивена Джеррарда оформил нападающий Альфредо Морелос. Все три раза ему ассистировал защитник Джеймс Тавернье. Ответный мяч — автогол в «исполнении» хорватского защитника Борна Баришича на 51-й минуте встречи при счете 2:0.

Первый матч «Уфы» и «Рейнджерс» запланирован на 23 августа в Глазго.

