Новости общества

01:47 МСК
Новости раздела
Общество

Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школе

01:30, 20.08.2018
Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школе
Фото: government.ru

Изучение английского и других иностранных языков в российских школах и вузах должно быть платным. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал на своей странице в Facebook.

По его словам, изучение иностранных языков облегчает «воровство умов».

«Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу…», — написал политик.

Он отметил, что изучение «навязали», чтобы «воровство лучших умов шло без проблем».

ОбществоВласть
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты