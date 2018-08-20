Жириновский призвал сделать платным изучение английского языка в школе

Изучение английского и других иностранных языков в российских школах и вузах должно быть платным. Об этом лидер ЛДПР Владимир Жириновский написал на своей странице в Facebook.



По его словам, изучение иностранных языков облегчает «воровство умов».

«Гениальные ученые, инженеры, программисты или врачи обучаются в странах с хорошей системой образования. Таких как Россия или Индия. Потом готового специалиста, в которого государство вкладывало деньги на протяжении 15 лет, переманивают на отличную зарплату в США или Европу…», — написал политик.

Он отметил, что изучение «навязали», чтобы «воровство лучших умов шло без проблем».

